Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Em 2017, o Príncipe George ganhou do tio Harry um carrinho elétrico estilo SUV.

Apesar da imprensa inglesa assegurar que o relacionamento entre os Príncipes Harry e William ainda não é dos melhores, isso não se aplica aos sobrinhos do Duque de Sussex.

De acordo com a revista Star News, Harry continua muito presente na vida dos pequenos príncipes George, Charlotte e Louis.Uma fonte contou que o marido de Meghan Markle tem uma especial afinidade com George. Desde que o primogênito de William e Kate Middleton nasceu, Harry é cheio de mimos para o menino, hoje com sete anos.

“George era a adoração de Harry. Como viviam próximos [vizinhos, nos jardins do palácio de Kensington], ele sempre perguntava para a cunhada se George estava acordado para dar uma passadinha lá e brincar com o garoto”, justifica o informante.

Porém, quando iniciou seu romance com Markle, os tempos de Harry ficaram cada vez mais curtos, e ele passou a usar da tecnologia para estar presente na vida do sobrinho. E, mesmo durante o distanciamento dos Duques de Sussex, que agora estão vivendo em Los Angeles, o Príncipe Harry sempre faz Facetime com os sobrinhos para que vejam seu filho Archie.

Tiozão

O Príncipe Harry ama dar a seus sobrinhos presentes extravagantes e caros, segundo revela a nova biografia reveladora do Duque de Sussex. No novo livro Finding Freedom, dos autores Omid Scobie e Carolyn Durand, ex-correspondentes da realeza, eles afirmam que Harry costuma dar presentes aos sobrinhos George, Charlotte e Louis em seus aniversários.

De acordo com o novo livro, em seu aniversário de quatro anos, em 2017, o Príncipe George ganhou do tio Harry um carrinho elétrico estilo SUV para brincar pelo palácio. O brinquedo custou 1.500 libras esterlinas (R$ 10 mil). No mesmo ano, Harry comprou um triciclo para Charlotte.

Outra fonte disse que Harry deu ao Príncipe Louis a primeira edição do livro infantil de A.A Milne, O Ursinho Pooh, que custa cerca de 8 mil libras (R$ 54 mil).

