Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Grupo relatou ter auxiliado no salvamento de mais de mil pessoas afetadas pela enchente que atinge o Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução/Instagram)

O surfista Pedro Scooby deu um relato impactante sobre o que viu durante os resgates no Rio Grande do Sul, onde chegou na última segunda-feira (6) para auxiliar nos resgates. Ao lado de colegas do esporte na modalidade de ondas gigantes, como Lucas Chumbo (ex-participante do reality-show Big Brother Brasil, assim como Scooby), ele utilizou equipamento do tipo jet ski para retirar pessoas de áreas tomadas pela água em diferentes cidades.

Scooby deixaria o Estado na sexta-feira (10), mas, devido ao retorno das chuvas, optou por permanecer. Ele contou sobre o cenário que viu durante esses cinco dias resgatando pessoas e animais: “Nunca vou conseguir explicar em palavras o que eu vi aqui. Parecia o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo. É um recomeço, as pessoas vão sair mais fortes”.

Scooby e o grupo de surfistas que apoiou os resgates de vítimas das enchentes deixaram o Estado na manhã desse sábado (11). Através das redes sociais, os atletas relataram que a demanda por resgates diminuiu, mas que ainda há uma segunda fase: angariar doações para os gaúchos.

“A gente está indo para o Rio de Janeiro, mas tem uma galera muito boa que está assim. Tem muita galera boa aqui na função e, assim, a gente vai estar em alerta. Se precisar, a gente volta. Mas, eu espero… se eu não precisar voltar, é porque tá tudo bem”, contou Scooby através dos stories. Durante a passagem pelo Estado, o ex-BBB acabou adotando um cão que estava em um abrigo.

O surfista também relatou que os jet-skis que o grupo conseguiu através de doações ficarão no RS. “A gente equipou eles inteiros, botou sled, carreira, deixou eles todos prontos para resgate. A gente tá deixando para os Velejadores Solidários que, junto com médicos, vão levar vacina e mantimentos para as pessoas que não quiseram sair de casa”, contou Scooby.

Ainda através dos stories, ele enfatizou que os equipamentos são para os gaúchos. “São para o Rio Grande do Sul, são um presente para o Rio Grande do Sul, para os resgates. Se a gente não precisar voltar, é porque tá tudo bem”, encerrou.

Também surfista e ex-BBB, Lucas Chumbo também falou sobre a experiência antes de deixar o RS. “Bem cansado dessa missão toda, mexeu com a gente e deixou todo mundo com o sentimento a flor da pele. Tá todo mundo mentalmente cansado, fisicamente cansado”, afirmou o atleta, que relatou o “sentimento de missão cumprida” após o auxílio nos resgates.

Chumbo enfatizou que a retirada de pessoas ilhadas ou em zonas de risco foi apenas o início da ajuda ao Estado. “Agora quem ficou ali vai manter a entrega de mantimentos, o resgate de quem tá precisando, porém, a demanda diminuiu bastante. A segunda fase é a gente focar em doações”, anunciou o ex-BBB.

“É uma fase longa que eles vão estar em abrigos, as famílias precisam de mantimentos, cobertores, de roupas, de tudo. Eles perderam tudo e tem muitas almas caridosas aqui no RS se voluntariando para abraçar essa causa. Quem puder, quem quiser, o RS tá precisando, é a gente focar nosso amor para essa causa”, encerrou Chumbo.

Quem também compartilhou um relato foi Will Santana, que havia denunciado a ação de facções que impediam o resgate de vítimas. “Estamos voltando para casa. Primeira fase concluída com sucesso! Hora de nos recuperar, cuidar da saúde da mente e dos equipamentos”, escreveu o atleta.

2024-05-11