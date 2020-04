Porto Alegre Peixarias do Mercado Público de Porto Alegre terão preços tabelados na Semana Santa

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

O objetivo é fazer com que as pessoas sejam objetivas nas compras e fiquem o mínimo tempo necessário dentro do Mercado Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA O objetivo é fazer com que as pessoas sejam objetivas nas compras e fiquem o mínimo tempo necessário dentro do Mercado. (Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA) Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA

Tradicional ponto de venda de peixes e chocolate na Semana Santa, o Mercado Público de Porto Alegre adotará, a partir desta segunda-feira (06), medidas de prevenção ao coronavírus e, assim, não deixar a população gaúcha desassistida.

Após o decreto divulgado pela prefeitura, na última sexta-feira (03), o Mercado terá um novo horário de atendimento: de segunda a quinta, das 7h30 às 21h, Sexta-feira Santa, das 7h30 às 13h, e sábado, das 7h30 às 18h30.

No entanto, esta não será a única mudança que os clientes irão encontrar, uma vez que haverá o tabelamento dos preços de frutos do mar em todas as lojas para fazer com que as pessoas sejam objetivas nas compras e fiquem o mínimo tempo necessário dentro do Mercado fazendo pesquisa. Além disso, o acesso será restrito.

“Estarão abertos apenas os portões da Júlio de Castilhos e da Borges de Medeiros. No entanto, a entrada será controlada, fazendo com que não haja superlotação no local. Só poderá entrar no Mercado um número determinado de clientes, após a saída do número equivalente de pessoas. Assim, estamos tomando todas as providências para que a população fique mais tranquila na hora ir às compras”, afirmou Adriana Kauer, presidente da Ascomepc (Associação do Comércio do Mercado Público Central).

Confira os valores que serão aplicados:

Preço único de R$ 24,90 Kg

Filé de Pescada

Filé de Merluza nacional

Filé de Tainha

Filé de Traíra

Filé de Pescadinha

Camarão com casca

Peixe inteiro: R$ 14,90 Kg

Tainha G

Corvina G

* Para os produtos fora da lista, cada peixaria venderá de acordo com variedade e qualidade ofertada.

