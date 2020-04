Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal registra crescimento na apreensão de drogas, cigarros e dinheiro em rodovias do Estado

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

Entre janeiro e março deste ano, foram apreendidas mais de três toneladas de maconha e quase uma tonelada de cocaína nas rodovias federais do Estado Foto: PRF/Divulgação Entre janeiro e março deste ano, foram apreendidas mais de três toneladas de maconha e quase uma tonelada de cocaína nas rodovias federais do Estado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou um aumento no número de apreensões de drogas, cigarros e dinheiro nas rodovias do Rio Grande do Sul nos três primeiros meses de 2020, quando levado em consideração os números do mesmo período no ano passado.

Entre janeiro e março deste ano, foram apreendidas mais de três toneladas de maconha e quase uma tonelada de cocaína nas rodovias federais do Estado, segundo a PRF. Em 2019, no mesmo período, os números são bem inferiores: foi apreendido 1,5 tonelada de maconha e 11 quilos de cocaína.

Houve aumento também na apreensão de cigarros: no ano passado foram 63 mil maços apreendidos, já neste ano são 2,5 milhões. O registro de apreensões de dinheiro sem procedência quase triplicaram. No ano passado foram R$ 1,6 milhões, já em 2020, o número sobe para R$ 4,5 milhões.

Segunda a PRF, esses aumentos estão relacionados ao fato da instituição investir em inteligência policial, colocando mais agentes na área, além do investimento em sistemas de informação. Efetuando, portanto, abordagens mais focadas.

