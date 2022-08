Geral Pela primeira vez, eleição terá campanha para formar bancada indígena

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

As Eleições de 2022 já configuram como um marco histórico para os povos originários com o maior número de candidatos autodeclarados indígenas. (Foto: Reprodução)

Representantes dos povos indígenas buscam nas eleições de 2022 eleger a primeira bancada indígena da história. No total, 30 candidaturas serão apresentadas – sendo 12 que concorrem a vagas de deputado federal e 18 para cadeiras em Assembleias de 20 estados diferentes. A campanha faz parte de uma estratégia de “luta política para ocupação de espaços de decisão e representatividade na sociedade brasileira por lideranças indígenas”.

“Pela primeira vez na história do pleito eleitoral no Brasil, uma bancada indígena disputa as eleições gerais de forma coordenada, a partir das indicações das organizações indígenas de base”, afirma a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que coordena ação. As 30 candidaturas serão representativas de 26 povos diferentes.

A aposta dos povos indígenas na disputa pela institucionalidade, segundo Dinaman Tuxá, um dos coordenadores executivos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), é um projeto político que não se resume ao período eleitoral, englobando a construção da participação de lideranças de maneira contínua, a partir de processos formativos, da articulação de base dentro da agenda de prioridades dos povos indígenas.

“Entendemos a Campanha Indígena como um programa mais estruturante, onde a bancada de candidaturas apresentada integra parte do nosso projeto de fortalecimento de participação política por meio da disputa eleitoral. Precisamos ocupar os espaços de decisão e direcionarmos as políticas públicas de acordo com o que pensamos para nosso futuro”, afirma Tuxá.

As Eleições de 2022 já configuram como um marco histórico para os povos originários com o maior número de candidatos autodeclarados indígenas, desde 2014, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passou a registrar a classificação de raça: são 182 até o momento, segundo a página de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

O número de candidaturas indígenas femininas quase triplicou em duas eleições, passando de 29 em 2014 para 85 em 2022, segundo registro do sistema do TSE até o momento.

O primeiro indígena eleito no Brasil, que o movimento indígena tem registro, foi Manoel dos Santos, seu Coco, do povo Karipuna, em 1969. Ele ocupou o cargo de vereador na cidade de Oiapoque, no Amapá. As informações são do jornal O Globo.

