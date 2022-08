Geral Apoiadores de Lula e Bolsonaro, André Janones e Ricardo Salles batem boca no debate dos presidenciáveis

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Ricardo Salles coloca o dedo no rosto de André Janones nos bastidores do debate presidencial. (Foto: Reprodução)

O deputado federal André Janones (Avante), apoiador do ex-presidente Lula (PT), e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), protagonizaram no domingo (28) uma grande confusão na sala reservada para convidados no primeiro debate entre presidenciáveis, que acontecia naquela noite. Os seguranças precisaram intervir para evitar agressão física entre os dois.

A briga começou após o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizer no debate que o desmatamento no seu governo foi o menor. Salles, ex-ministro de Bolsonaro, reagiu aos gritos e disse que o desmatamento no tempo do PT foi o maior. Janones levantou para gravar o adversário político, que se levantou aos gritos de “seu merda”.

Em imagens nas redes sociais, é possível ouvir Janones xingar Salles de “bandido” e “vagabundo”, além de chamar o oponente para um embate físico: “bate aqui, machão”. Em resposta, o ex-ministro disse que o parlamentar era “biscoiteiro” e o chamou de “Rachanones”, em referência às suspeitas de rachadinha no gabinete do deputado.

A segurança do evento ameaçou retirar Janones do estúdio, mas o parlamentar protestou e disse que só sairia se Salles também deixasse o local. No final, o clima amenizou e os dois ficaram.

A briga de Janones com Salles incomodou petistas. Depois do bate-boca, os integrantes da comitiva de Lula colocaram Janones sentado no meio do grupo, de onde é mais difícil levantar e provocar os bolsonaristas.

Durante o intervalo, Janones e bolsonaristas voltaram a se confrontar no intervalo. Vereador do PL-MG, Nikolas Ferreira, começou a provocar o deputado, que novamente se levantou e passou a bater boca com Bolsonaristas. Adrilles Jorge, candidato a deputado federal em São Paulo, se juntou às provocações e xingamentos, bem como Sérgio Camargo. Seguranças e o time da organização contiveram os ânimos, sob ameaça de expulsá-los.

Nas redes sociais, Janones disse que “tem a sua parcela de culpa” pela briga, porque sussurrou no ouvido de Salles que plantaria uma árvore na porta da casa dele.

Momentos antes do debate começar, André Janones publicou no seu Twitter que o estúdio estava cheio de “gado frouxo” e “tchutchuca do Centrão”. Em anexo, o deputado colocou imagens em que os apoiadores do presidente apareciam ao seu lado, distraídos. Um deles foi Camargo, a quem Janones chamou de “racista da Fundação Palmares”. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

