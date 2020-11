Geral Pelé autografa camisa do Santos como presente destinado a Jair Bolsonaro

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Pelé assina camisa do Santos em homenagem a Jair Bolsonaro. (Foto: Facebook/Reprodução)

Fã de futebol, o presidente Jair Bolsonaro agora tem um item especial na sua coleção de camisas. O chefe do executivo foi homenageado por Pelé, o Rei do Futebol, com uma camisa histórica do Santos autografada. A foto foi compartilhada pelo político na manhã desta sexta-feira (20).

Na imagem divulgada por Bolsonaro em suas redes sociais, é possível visualizar uma mensagem escrita por Pelé. “Ao Pres. Bolsonaro, com abraço, Edson Pelé”. O lendário ex-jogador, que completou 80 anos em outubro, posou sorridente em uma foto com a histórica peça em mãos. Bolsonaro agradeceu ao ex-jogador com um “Obrigado, Pelé” e desejou “bom dia” a seus seguidores.

Bolsonaro tem o costume de aparecer em suas “lives” vestindo camisas de futebol. Além disso, costuma aparecer em jogos, como já aconteceu uma vez em uma partida do Santos na Vila Belmiro, em 2019, e em algumas situações até declara apoio a alguns clubes.

Leilão “Século de Campeões”

Em outra cena, um troféu único criado para Pelé e uma tocha olímpica dos Jogos de 1996 usada e autografada por Muhammad Ali são alguns dos itens que irão a leilão em breve para comemorar os últimos 100 anos de conquistas no esporte.

A Sotheby’s disse que fez uma parceria com os especialistas em esporte da Goldin Auctions para oferecer 100 lotes de artigos de atletas como Babe Ruth, Rafael Nadal, Muhammad Ali, Tom Brady e LeBron James para um leilão virtual entre os dias 24 de novembro e 4 de dezembro.

O leilão “Século de Campeões” cobre artefatos dos mundos do beisebol, tênis, basquete, boxe e mais, incluindo cartões de colecionadores e peças de roupa raros.

O troféu Jules Rimet dado especialmente a Pelé depois que ele ajudou o Brasil a conquistar sua terceira Copa do Mundo em 1970 deve conseguir até 800 mil dólares. Ele foi feito pela Fifa para Pelé e havia sido vendido pelo jogador em um leilão de objetos de sua carreira em 2016.

Um cartão Playoff Contender Championship assinado pelo então novato Tom Brady de 2000, descrito como em condição quase perfeita, está avaliado entre 250 mil e 300 mil dólares, e um cartão Topps de 1952 do então jogador de beisebol estreante Mickey Mantle pode conseguir até 200 mil dólares, disseram as casas de leilões Sotheby’s e Goldin.

O recorde mundial de preço de um artigo esportivo foi estabelecido em dezembro de 2019, quando o Manifesto Olímpico de 1982 de Pierre de Coubertin foi vendido em Nova York por 8,8 milhões de dólares, oito vezes o preço esperado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

