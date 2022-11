Esporte Pelé é internado em hospital em São Paulo; filha diz que “não há emergência”

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pelé, amplamente considerado o melhor jogador de futebol da história, está com 82 anos e nos últimos anos vem sofrendo com problemas de saúde Foto: Reprodução/Instagram Pelé, amplamente considerado o melhor jogador de futebol da história, está com 82 anos e nos últimos anos vem sofrendo com problemas de saúde. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-jogador Pelé, que faz tratamento contra um câncer de cólon, está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A filha do “Rei do Futebol”, Kely Nascimento, postou nas redes sociais e informou que “não tem surpresa, nem emergência”.

Pelé, amplamente considerado o melhor jogador de futebol da história, está com 82 anos e nos últimos anos vem sofrendo com problemas de saúde que chegaram inclusive a limitar sua mobilidade.

“Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá”, informou a filha no Instagram. “Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo o carinho e amor que vocês transmitem.”

Revelado no Santos, Pelé foi tricampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958, na Suécia, em 1962, no Chile, e em 1970, no México. Procurado, o hospital disse que apurava internamente as informações sobre a saúde de Pelé e não deu detalhes de imediato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte