Porto Alegre Consumidores recebem conta extra para quitar débitos de água com o Dmae em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

O Dmae preparou uma ação de recuperação de crédito referente ao exercício de 2022 Foto: Luciano Lanes/PMPA O Dmae preparou uma ação de recuperação de crédito referente ao exercício de 2022. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Os consumidores que possuem débitos em aberto com o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) terão oportunidade, em dezembro, de realizar o pagamento sem precisar comparecer ao atendimento comercial ou imprimir a segunda via da conta em Porto Alegre.

O Dmae preparou uma ação de recuperação de crédito referente ao exercício de 2022 (de janeiro a agosto) de contas que constam como vencidas no sistema comercial.

A campanha é dividida em duas categorias. Os ramais com valores em atraso, de janeiro a agosto, que possuem débitos abaixo de R$ 31 estão recebendo esse valor lançado juntamente com a conta consumo do mês de novembro, com vencimento em dezembro. Já os ramais com pendências acima de R$ 31 estão recebendo uma conta por carta – diferente da fatura emitida e entregue na hora, que está sendo enviada pelos Correios neste mês, com vencimento em 20 de dezembro.

“Essa é uma ação realizada anualmente pelo Departamento com o objetivo de diminuir o índice de inadimplência, além de lembrar os usuários de que existem débitos, oferecendo a chance de pagamento sem ter que se deslocar ao posto comercial ou imprimir a segunda via”, explicou o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

