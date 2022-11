Polícia Polícia gaúcha prende em São Paulo criminosos que aplicavam o “golpe do falso 0800″ em clientes de bancos

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Operação Linha Cruzada contou com o apoio de policiais civis paulistas Foto: Polícia Civil/Divulgação Operação Linha Cruzada contou com o apoio de policiais civis paulistas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com o apoio de policiais civis de São Paulo, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Linha Cruzada para combater o chamado “golpe do falso 0800″ de instituições bancárias.

Ao todo, 150 agentes dos dois Estados cumpriram 36 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em São Paulo. A operação foi realizada após um ano de investigações. Pelo menos nove criminosos foram presos.

O golpe consiste em fazer com que a vítima acredite que está falando com o banco do qual é cliente para obter senhas e dados pessoais. Uma mensagem de texto é enviada por um “short code” – números de cinco a seis dígitos normalmente utilizado por grandes empresas – com o nome da instituição em que a vítima possui conta, alegando que uma transação foi autorizada, seguida de um número para contato com 0800.

Para tornar o crime mais convincente, os golpistas usam softwares para alterar números de telefone. Eles mascaram os números através da ajuda de plataformas eletrônicas e, assim, as vítimas acreditam que é, de fato, a sua instituição financeira, pois o número é o mesmo que consta no canal oficial dos bancos. Desse modo, quando a pessoa entra em contato com o 0800, o golpista induz ela a fornecer informações ou executar alguma ação, normalmente para obter senhas, números de cartões de crédito e tokens de autentificação para operações financeiras.

A delegada Luciane Bertoletti, titular da Delegacia de Polícia de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, afirma que “foi uma investigação complexa que expôs um esquema em vários Estados”.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, destacou que “a complexidade do golpe chama atenção, até mesmo por, ao ligar no telefone, a vítima ouvir rapidamente um atendimento eletrônico e, em seguida, a pessoa do falso telemarketing atender, citando o nome do banco.”

