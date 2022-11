Esporte Quais esportes no Brasil têm as melhores oportunidades de apostas?

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

O futebol também reina supremo nas casas de apostas esportivas online Foto: Reprodução

O mercado de apostas esportivas online é um dos que mais vem crescendo nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo afora.

É possível encontrar diversas opções de eventos de apostas, como na nations league apostas, por exemplo, que está oferecendo odds muito boas para sua sexta rodada.

Mas você sabia que alguns esportes são mais lucrativos do que outros? Isso acontece por conta de diversos atores, como: quantidade de eventos, qualidade das odds, bônus disponíveis e variedade de mercados de apostas.

Para te ajudar a fazer as melhores apostas, nós preparamos este guia, no qual iremos apresentar os esportes com as melhores oportunidades de apostas no Brasil. Então, fique conosco até o final deste guia.

Futebol

Além de ser o esporte mais popular do Brasil, o futebol também reina supremo nas casas de apostas esportivas online, como o esporte mais procurado.

É possível encontrar centenas e em alguns casos até milhares de eventos esportivos dessa modalidade disponíveis para apostar.

Você irá encontrar eventos para apostar nas principais ligas de futebol, como: Liga dos Campeões, Liga Europeia da UEFA, Premier League, Libertadores e Brasileirão.

As odds para apostas em futebol também são muito boas, dependendo da casa de apostas escolhida, além de conter uma boa variedade de mercados de apostas, como: Resultado final, Chance dupla, Resultado exato, Acima/Abaixo e Handcap.

Também vale ressaltar que, no geral, essa é a modalidade esportiv, com o maior número de bônus de apostas encontrados na internet.

E, devido à chegada da Copa do Mundo do Catar, estão surgindo cada vez mais oportunidades de apostas no futebol e a modalidade tem sido mais e mais requisitada. Isso faz com que o futebol seja o esporte com as melhores oportunidades de apostas do Brasil.

Basquete

O basquete também é um dos esportes mais populares que podemos encontrar nas casas de apostas esportivas online, sendo também uma das melhores modalidades para encontrar boas oportunidades de apostas.

Isso porque o basquete conta com uma boa variedade de Ligas e eventos esportivos, onde é possível encontrar odds bem interessantes para os apostadores brasileiros.

Algumas das ligas de basquete mais procuradas pelos brasileiros são: NBA, WNBA, EuroLeague, NCAA e Bundesliga.

Tênis

Sendo muito popular no Brasil, o tênis é outra modalidade esportiva com ótimas oportunidades de apostas para nós brasileiros. Apesar de não possuir tantos eventos disponíveis para se apostar, o tênis é uma modalidade que conta com odds relativamente altas.

O motivo é que, no geral, o esporte é considerado um jogo da alta classe, então os eventos de tênis tendem a movimentar grandes quantidades de dinheiro.

Nós destacamos algumas das ligas mais populares para você apostar: ATP – US Open, WTA – US Open, ATP – Wimbledon e WTA – Winbledon.

Vôlei

Devido ao fato de o Brasil ser um país tropical, o vôlei é um esporte que acabou ganhando muita popularidade em nosso país (especialmente a modalidade de praia).

Por conta disso, essa modalidade esportiva também é amplamente encontrada nas casas de apostas esportivas online, ainda que, também, não se encontre muitos eventos ou bônus disponíveis.

Veja algumas das principais Ligas de vôlei para colocar suas apostas: CEV Champions League Women, Poland Plus League, Copa da Argentina e Super Liga Feminina de Vôlei do Brasil.

eSports

Se existe uma modalidade que vem apresentando um grande crescimento nos últimos anos, são os eSportes, ou esportes virtuais.

Com o avanço da tecnologia e o acesso cada vez mais facilitado a internet, os jogos online passaram a se tornar cada vez mais populares. Isso levou ao surgimento de torneios profissionais dentro dessas modalidades, envolvendo patrocínios e financiamento de jogadores profissionais.

Com isso, surgiu essa modalidade dos eSports, que podem ser encontradas em diversas casas de apostas esportivas online e que se tornaram uma ótima oportunidade de aposta para os brasileiros.

Confira algumas das principais modalidades de eSports para que busca apostar: Dota 2, League Of Legends, CS:GO, Call Of Duty, Mobile Legends, Crossfire e PUBG.

MMA

O povo brasileiro sempre gostou de artes marciais e de esportes radicais e, por isso, o MMA é um esporte que também tem se tornado bastante popular no Brasil.

As competições de artes marciais mistas, como o UFC tem ganhado uma grande aderência de brasileiros que, inclusive, vem ocupando posições de campeões em diversas categorias de peso.

Atualmente, nós só podemos encontrar 2 modalidades de MMA disponíveis para apostas: UFC e Oktagon.

Conclusão

O mercado de apostas esportivas representa cerca de 2% do PIB do Brasil, sendo um dos mercados que mais vem crescendo mundo afora.

Devido a esse crescimento expressivo, o mercado está repleto de boas oportunidades de apostas para você explorar, em busca de se divertir e ganhar um dinheiro extra.

Portanto, independente da sua preferência esportiva, sempre haverá boas oportunidades para se apostar no Brasil.

