Polícia Presos mais de 30 integrantes de quadrilha que realizava tele-entrega de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Trezentos policiais civis participaram da operação Foto: Polícia Civil/Divulgação Trezentos policiais civis participaram da operação. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Erga Omnes com o objetivo de desarticular uma quadrilha que operava um esquema de tele-entrega de drogas em Porto Alegre e na Região Metropolitana, lavando dinheiro com empresas de fachada. Os criminosos atuavam há pelo menos dez anos.

Trezentos policiais cumpriram 43 mandados de prisão, 54 de busca e apreensão, bloqueios de contas, sequestro de bens e quebras de sigilo em 11 cidades gaúchas, em Santa Catarina e no Paraná.

No RS, a operação ocorreu na Capital, em Taquara, Xangri-lá, Tapes, Osório, Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Eldorado do Sul e Capão da Canoa. Trinta e dois criminosos foram presos no Estado.

A ação ocorreu após mais de um ano de investigações. Pessoas com alto poder aquisitivo, como advogados, contadores, empresários e bioquímicos, participavam ativamente da organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, as investigação prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente os demais integrantes da quadrilha.

