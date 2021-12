Esporte Pelé é internado em hospital em São Paulo para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ex-jogador de futebol passou por exames Foto: Reprodução/Instagram Ex-jogador de futebol passou por exames. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 81 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, segundo informou a assessoria de imprensa do hospital.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (08), o paciente está estável e deve receber alta nos próximos dias.

“Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”, diz o boletim.

Na terça-feira (07), a assessoria de imprensa do jogador informou que ele tinha passado por exames no hospital. No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade, após passar um mês internado devido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no cólon direito.

Segundo o boletim médico do hospital à época, “o paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro”.

Pelé foi hospitalizado em 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina que haviam sido adiados em 2020, em razão da pandemia de Covid-19. Durante o procedimento, o tumor foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de agosto.

Em uma rede social, ele agradeceu a equipe médica do hospital. “Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa”.

“Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso. Obrigado também a todos vocês, que de longe, fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte