Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

O serviço entrou em operação em 12 de julho no Centro de Saúde IAPI Foto: Cristine Rochol/PMPA O serviço entrou em operação em 12 de julho no Centro de Saúde IAPI. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Em quase cinco meses de funcionamento, o ambulatório de reabilitação pós-Covid realizou 605 atendimentos nas áreas de fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, acupuntura e osteopatia em Porto Alegre.

Voltado a pessoas que apresentam sequelas de diferentes gravidades em razão do coronavírus, o serviço entrou em operação no dia 12 de julho e funciona no Centro de Saúde IAPI, localizado na rua Três de Abril, 90, no bairro Passo D’Areia.

No total, 147 pessoas foram avaliadas e 68 seguem em acompanhamento. A coordenadora do ambulatório, fisioterapeuta Aline Casaril, revelou que a idade média dos pacientes é de 54 anos. “Oitenta e seis por cento deles passaram por internação hospitalar que durou cerca de 30 dias e um terço utilizou ventilação mecânica”, relatou. Mais da metade do público (58%) é composto por mulheres.

Em novembro, houve uma redução na entrada de pacientes devido à diminuição do número de casos da doença. Entre as principais sequelas apresentadas, estão fadiga, dor, perda de força, formigamento nas mãos e nos pés, ansiedade e insônia. Os pacientes também relatam perda de memória, tosse noturna, tontura, alteração da pressão arterial, azia e dificuldade para engolir.

A equipe é composta por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e acadêmicos e professores dos cursos de fisioterapia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e de fisioterapia, enfermagem, psicologia e nutrição da Unisinos.

O encaminhamento é realizado após consulta nas unidades de saúde da Capital. No momento do atendimento, os profissionais avaliam e verificam se há necessidade de direcionar o paciente ao ambulatório. Casos mais graves são encaminhados ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que possui esse tipo de serviço em atividade há mais tempo.

