Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein há 19 dias.

Mesmo internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro por conta de complicações vindas de um câncer no cólon, Pelé segue muito ativo nas redes sociais. Neste domingo, o Rei voltou a falar sobre a eliminação do Brasil na Copa e mandou mensagem a jogadores e comissão da Seleção Brasileira.

“Apesar da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação na Copa do Mundo, eu peço aos brasileiros que se lembrem do que nos trouxe até as cinco primeiras estrelas que temos no peito. É o amor que nos move”, escreveu o ex-craque.

O Rei do Futebol também considera que a derrota para a Croácia apenas adiou a conquista do hexacampeonato, que, em breve, deve constar na sala de troféus da CBF. Do mesmo modo, Pelé envia uma mensagem de carinho aos jogadores e antiga comissão técnica da seleção brasileira.

“Falando em sonhos, não pensem que os sonhos dos nossos atletas acabaram. Eu sei que eles ainda sonham com a sexta estrela, assim como eu sonhava quando era um menino. A nossa conquista foi apenas adiada”, continuou o Rei.

Estreante em Copas do Mundo em 1958, Pelé disputou quatro mundiais ao longo de sua carreira e venceu três deles (1958,1962 e 1970), se tornando o maior ídolo do futebol brasileiro. O eterno camisa 10 aproveitou para mandar recado à Seleção.

“Aos meus amigos atletas e comissão técnica da Seleção, eu deixo a minha admiração, solidariedade e amor. A todos os brasileiros, eu desejo que a união e o amor que nos une no esporte transcenda para a vida inteira. O sonho é de todos nós. Amor, amor e amor”, encerrou.

Pelé reforça que o sentimento de união se tornou predominante em um momento muito importante para o País e disse sonhar que tal envolvimento seja contínuo.

“O que importa é que essa torcida nos uniu, em um momento que precisávamos tanto de união. E meu sonho é que este sentimento entre nós e pelo nosso país não seja apenas passageiro. Este objetivo pode parecer impossível. Porém, quando eu era garoto, eu tive outro sonho que também parecia: vencer a Copa do Mundo para o meu pai”, afirma Pelé em outro trecho da carta.

Segundo o boletim médico divulgado na última segunda-feira, Pelé continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória, após internação no Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda de acordo com o laudo médico divulgado, Pelé não possui previsão de alta e segue em quarto comum, com sinais vitais estáveis.

