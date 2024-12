Porto Alegre Pelo menos quatro toneladas de resíduos são recolhidas após a Noite dos Museus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Cerca de 60 trabalhadores atuaram na operação especial de limpeza após o evento Foto: Filipe Karam/PMPA Cerca de 60 trabalhadores atuaram na operação especial de limpeza após o evento. (Foto: Filipe Karam/PMPA) Foto: Filipe Karam/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) montou uma operação especial após a oitava edição da Noite dos Museus, ocorrida na noite de sábado (7), em Porto Alegre. Na ação de limpeza encerrada neste domingo (8), foram recolhidas cerca de quatro toneladas de resíduos.

Os materiais mais encontrados nos locais do evento foram copos de plástico, embalagens de comida e garrafas de vidro. Por estarem misturados com resquícios orgânicos, não há possibilidade de encaminhamento desse rejeito à reciclagem.

As cargas serão encaminhadas ao aterro sanitário, localizado em Minas do Leão. Os resíduos foram retirados principalmente das imediações da Praça da Alfândega, do entorno do Mercado Público e da rua dos Andradas.

A força-tarefa envolveu aproximadamente 60 trabalhadores, entre garis, motoristas e operadores. As equipes de limpeza começaram a trabalhar na conservação das vias às 17h30 de sábado. Durante a madrugada de domingo, os caminhões de remoção de focos atuaram até as 4h para coletar o quantitativo gerado na Noite dos Museus.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, alerta que é preciso o auxílio dos cidadãos para manter a limpeza urbana. “As equipes trabalharam durante toda a madrugada para manter a limpeza dos locais. No entanto, mesmo com todos os serviços disponibilizados e alertas para o descarte correto, boa parte dos materiais ficaram espalhados pelo chão. O cidadão tem que entender que deve usufruir do evento com responsabilidade, ajudando a cuidar da sua cidade”, destaca Hundertmarker.

Pelo menos quatro toneladas de resíduos são recolhidas após a Noite dos Museus, em Porto Alegre

2024-12-08