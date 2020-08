Pelotas implantará lockdown para reduzir avanço de ocupação de UTIs por causa do coronavírus

A prefeitura está preocupada com a ocupação de cerca de 80% dos leitos de UTI de hospitais da cidade. (Foto: Divulgação/SES)

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), anunciou, na tarde desta segunda-feira (03), que a cidade sofrerá lockdown no próximo fim de semana para conter o avanço na lotação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). O tempo de duração da medida ainda não foi decidido e dependerá da velocidade de disseminação do coronavírus nos próximos dias.

Em live semanal, Paula destacou que a prefeitura está preocupada com a ocupação de cerca de 80% dos leitos de UTI de hospitais da cidade – no fim da semana passada, a ocupação chegou a 95%.

“Vamos fazer o lockdown no próximo final de semana e aí a gente vai ver até lá o aviso se vai durar uma semana ou três dias. Mas peço a colaboração de todos, porque, se a população não se engajar, não teremos sucesso”, afirmou a prefeita.

Para além do cenário das UTIs, acendem o sinal de alerta os obstáculos para a contratação de médicos e a dificuldade em aumentar o índice de isolamento na cidade, cuja média é de 45%, apesar das medidas de restrição. Estudo da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) recomenda maior distanciamento social para evitar colapso na estrutura de saúde da cidade.

Pelotas foi classificada pelo governo do Estado na bandeira laranja, mas a prefeitura está impondo restrições intermediárias entre as bandeiras laranja e vermelha. A prefeita não quis adiantar quais setores serão atingidos, mas destacou que a prefeitura estenderá as proibições para “todos os segmentos que forem possíveis”.