O primeiro-ministro francês, Jean Castex, apelou nesta segunda-feira (03) à população e ao Estado para “não baixarem a guarda” diante da Covid-19, a fim de evitar um “reconfinamento total”, e pediu que todos usem máscaras em locais públicos.

Castex destacou que “todos os franceses devem permanecer atentos”, durante visita a Lille – onde o uso da máscara passou a ser obrigatório em alguns locais públicos abertos – assim como em Roubaix, ambos no norte e perto da fronteira belga.

“O vírus não está de férias e nem nós. Precisamos nos proteger contra esse vírus, principalmente sem interromper a vida econômica e social, ou seja, evitando a perspectiva de reconfinamento geral”, explicou.

Em algumas regiões francesas, “há um aumento nos números da epidemia que deve nos deixar mais vigilantes do que nunca”, disse Castex, que não respondeu a nenhuma pergunta.

Na agência regional de saúde, o Dr. Patrick Goldstein, chefe do departamento de emergência regional e do departamento de emergência, enfatizou que “a dinâmica é muito perturbadora, deve ser ‘caçada’ absolutamente”.

Máscaras gratuitas?

O discurso das autoridades francesas mudou ao longo das semanas (e com a divulgação de dados científicos). O uso da máscara passou de “inútil para quem está na rua” a obrigatório em locais públicos fechados desde 20 de julho e agora em algumas áreas abertas.

O primeiro-ministro caminhou pelo centro da cidade. Abordado várias vezes, não falou com pedestres, mas conversou com comerciantes e policiais. “Vamos fazer isso! É responsabilidade de todos. Vamos vencer!”, disse à polícia.

“É do interesse de todos, não é para perturbá-los. Também será necessário demonstrar um pouco de firmeza aos que se recusam a entender”, acrescentou, antes de visitar um centro de testes de Covid-19 e uma fábrica de máscaras. Entre a oposição de esquerda, a senadora do Europe Ecology Los Verdes Esther Benbassa criticou “as mensagens contraditórias” do Executivo.

Na sua opinião, ao delegar medidas às autoridades locais, o governo evita a “questão espinhosa” das máscaras gratuitas. “Sim à máscara obrigatória e sim às máscaras gratuitas, para torná-las acessíveis a todos”, tuitou o secretário nacional do Partido Comunista Francês, Fabien Roussel.

O uso da máscara é obrigatório em várias regiões do país, da região dos Alpes, como Chamonix, à costa atlântica como Biarritz e Saint-Malo. No interior, cidades como Tours e no Mediterrâneo, Nice, se preparam para aplicar a medida. O novo coronavírus causou mais de 30.200 mortes na França.