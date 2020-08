Gwinnett é o segundo distrito mais populoso do estado e tem quase 18 mil casos do novo coronavírus. (Foto: Reprodução)

Autoridades do maior distrito escolar do estado norte-americano da Geórgia afirmaram que mais de 250 de seus funcionários testaram positivo ou foram expostos à Covid-19.

O “Atlanta Journal-Constitution” informa que os professores das escolas públicas do condado de Gwinnett começaram a ir pessoalmente às reuniões de planejamento para o retorno da rede às aulas, marcado para 12 de agosto.

O superintendente da rede de ensino local anunciou que todas as aulas serão ministradas online para os 180 mil estudantes do distrito nos arredores de Atlanta, a cidade mais importante do estado. Gwinnett é o segundo distrito mais populoso do estado tem quase 18 mil casos do novo coronavírus e 240 mortes. Não há ainda anúncio sobre mudanças de planos após a identificação de casos.