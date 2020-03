Magazine Penélope Cruz doa 100 mil luvas e 20 mil máscaras a hospital no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Foi a própria atriz que contou a boa ação em um post no Instagram Foto: Reprodução Foi a própria atriz que contou a boa ação em um post no Instagram. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Penélope Cruz fez uma doação de 100 mil luvas e 20 mil máscaras a um hospital de Madri, na Espanha, para ajudar na pandemia do novo coronavírus. Foi a própria atriz que contou a boa ação em um post no Instagram nesta sexta-feira (27).

“Graças à ajuda logística da Inditex, conseguimos comprar 100 mil luvas de nitrilo e 20 mil máscaras do tipo FFP2, que agora chegaram ao hospital de La Paz em Madri”, disse ela. Penélope não quer parar com as ajudas por aí.

“Mesmo com as enormes dificuldades em obter e levar tais ferramentas fundamentais de saúde para seus destinos, esperamos que, em pouco tempo, possamos doar outros materiais que são tão necessários nesta crise”, declarou.

A atriz ainda agradeceu aos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. “Obrigado a cada heroína e heróis anônimos que colocam em risco sua própria saúde para ajudar a curar e manter a saúde de todos nós. Obrigado”, disse ela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine

Deixe seu comentário