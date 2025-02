Rio Grande do Sul Pepe Vargas toma posse como novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

O deputado foi eleito em chapa única, devido ao acordo pluripartidário que garante o revezamento da presidência entre as quatro maiores bancadas Foto: Arquivo/ALRS) Deputado Pepe Vargas. (Foto: Arquivo/ALRS) Foto: Arquivo/ALRS)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira (03), no Plenário 20 de Setembro, a sessão solene de eleição e posse da mesa diretora para o ano legislativo que se inicia, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026.

O deputado Pepe Vargas (PT), de Caxias do Sul, foi eleito em chapa única, devido ao acordo pluripartidário que garante o revezamento da presidência entre as quatro maiores bancadas.

Mesa Diretora

No fim da manhã desta segunda-feira, foi protocolado, no Departamento de Assessoramento Legislativo, o Requerimento Diverso (RDI) 1/2025, contendo os nomes dos parlamentares que integram a chapa única apresentada para compor a mesa diretora, que estará à frente da Assembleia Legislativa no terceiro ano da 56ª Legislatura (até 31/01/26).

Titulares

Presidente: Pepe Vargas (PT)

1º Vice-presidente: Luiz Marenco (PDT)

2º Vice-presidente: Vilmar Zanchin (MDB)

1º Secretário: Sergio Peres (Republicanos)

2º Secretário: Issur Koch (PP)

3º Secretário: Dr. Thiago Duarte (União)

4º Secretário: Delegada Nadine (PSDB)

Suplentes

1º Suplente de Secretário: Laura Sito (PT)

2º Suplente de Secretário: Paparico Bacchi (PL)

3º Suplente de Secretário: Elizandro Sabino (PRD)

4º Suplente de Secretário: Luciana Genro (PSOL)

Acordo pluripartidário

Um acordo pluripartidário vem garantindo, ao longo das últimas legislaturas, o revezamento da presidência entre as quatro maiores bancadas, com um ano para cada presidente. Na 56ª Legislatura, o primeiro ano foi ocupado pela bancada do MDB, o segundo, pela bancada do PP, que entrega o cargo hoje ao PT. A bancada do Republicanos deve ocupar a chefia no último ano da legislatura.

Para ocorrer a alternância no próximo ano, a chapa única eleita hoje deve renunciar em janeiro de 2026, para, consequentemente, ocorrer nova eleição para a Mesa Diretora.

