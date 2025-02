Futebol Manchester City foca em reforços para manter competitividade em 2025

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Entre os jogadores no radar do clube inglês estão dois brasileiros que se destacam na Europa Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Pep Guardiola renovou contrato com o Manchester City, mas enfrenta sua pior sequência no clube, com irregularidades em campo que resultaram em perda de pontos cruciais na Premier League.

Porém, mesmo em momento complicado, a equipe já começa a se recuperar e, um dos pontos importantes, é que seguem com a linha de pensamento que vem dando certo, visando fortalecer o elenco com peças jovens, pensando no desenvolvimento para o futuro.

Manchester City perdeu Julián Álvarez, mas segue de olho no mercado futuro

Na última janela de transferências o Manchester City perdeu uma estrela que era ao mesmo tempo realidade e futuro: Julián Álvarez. O argentino optou em ir para o Atlético de Madrid em busca de desafios e mais minutos como titular.

Apesar da saída de Julián Álvarez, o Manchester City não buscou uma reposição direta, mas contratou Savinho, destaque no Girona, para reforçar o setor ofensivo.

Seguindo a filosofia de apostar em jovens talentos, o Manchester City monitora Christian McFarlane, lateral de 17 anos do New York City, clube pertencente ao Grupo City.

Outro nome no radar, segundo o renomado jornalista Fabrizio Romano, é Abdukodir Khusanov, zagueiro do Lens. Porém, no seu caso, apesar de contar com apenas 20 anos, já é um jogador que chega mais pronto, pois é titular na França.

Em contrapartida, para contar com o atleta será necessário seduzir o Lens com um alto valor. Uma investida deverá ser feita ao final da temporada, pensando em 2025/26.

Guardiola quer jogador para o meio-campo

O Manchester City sofreu um duro golpe com a lesão de Rodri, eleito o melhor do mundo pela FIFA, que ficará fora do restante da temporada.

Dessa forma, o clube está de olho em opções para o meio-campo e, inclusive, não descartam uma investida na janela atual. Porém, para a função, teriam que buscar um jogador que chegaria para jogar, mas que também se adapte bem com o retorno de Rodri no próximo ano.

No City descartou a contratação de Martín Zubimendi, da Real Sociedad, por considerar seu estilo de jogo semelhante ao de Rodri, o que dificultaria a coexistência em campo.

O clube tem dois alvos principais para o meio-campo: Bruno Guimarães, do Newcastle, como prioridade, e Ederson, do Atalanta, como alternativa.

Embora monitore Bruno Guimarães e Ederson, o City reconhece os desafios de contratar jogadores de destaque no meio da temporada.

