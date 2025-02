Política Presidente do Senado faz aceno a Lula e diz que sabe da “sua capacidade de liderar o Brasil”

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Presidente do Senado destacou reunião como gesto de aproximação entre casas e o governo Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez um aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse saber de “sua capacidade de liderar o Brasil” e que tem “compromisso com os brasileiros”.

O discurso foi feito ao lado de Lula e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que Alcolumbre chamou de “amigo pessoal”, depois de reunião no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira (03).

“Sei da sua capacidade de liderar o Brasil [Lula]. Vossa Excelência é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. Tenho certeza de que esse é o espírito colaborativo”, declarou.

O senador destacou que a reunião de Lula com ele e com Motta é um “gesto de aproximação”. “Nosso País ainda tem muitas desigualdades. Não temos tempo de criar crise onde não existe, porque nosso tempo precisa ser aproveitado para entregar às pessoas. Precisamos entregar enquanto Poder Legislativo, apoiar a agenda do governo, debater na Casa do povo toda essas agendas prioritárias, propor mais iniciativas pelo Parlamento”, disse o senador. “Conte com a gente no Congresso Nacional”, afirmou Alcolumbre, dirigindo-se ao presidente da República. (Estadão Conteúdo)

