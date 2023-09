Geral Percentual dos brasileiros que trabalham de casa dobra de 2017 para 2022, mas ainda soma menos de 10%

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

O crescimento do grupo ocorreu exatamente no período da pandemia, quando a necessidade de isolamento social fez muitos trabalhadores começarem a trabalhar de casa. (Foto: Reprodução)

A parcela das pessoas ocupadas que trabalha de sua própria casa avança no País desde 2017, mas deu um salto entre 2019 e 2022. A fatia passou de 4,2% dos ocupados em 2017 para 5% em 2018 e 5,8% em 2019, mas depois atingiu 8,5% do total em 2022. No ano passado, 6,9 milhões de trabalhadores usam a própria residência como base para o trabalho, um aumento de 2,4 milhões frente a 2019.

As informações fazem parte da pesquisa PNAD Contínua Características adicionais do mercado de trabalho 2022, divulgada na última sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Período da pandemia

O crescimento do grupo ocorreu exatamente no período da pandemia, quando a necessidade de isolamento social fez muitos trabalhadores começarem a trabalhar de casa. Ao analisar o resultado, a coordenadora de Pesquisas por Amostras de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, reconheceu a tendência de aumento deste local para o exercício das atividades, mas ponderou que o grupo não inclui apenas trabalhadores em home office.

“Este grupo, de quem exerce o trabalho no domicílio de residência, cresceu um pouco em 2022. Esse local, vale ressaltar, não é identificado só como home office. Pode ter a pessoa que exerce o home office, vinculado a uma empresa, mas também inclui o carpinteiro que tem uma pequena oficina em casa, ou a costureira que trabalha em casa”, diz.

Região Sul

Na análise por região, as pessoas que trabalhavam no domicílio de residência registraram o menor percentual no Sul (5,9%) e os maiores percentuais em Sudeste (9,7%) e Nordeste (8,8%). Essas duas últimas regiões possuíam os maiores contingentes, de 3,6 milhões e 1,5 milhão de pessoas, respectivamente. Do crescimento nacional de 2,4 milhões de pessoas em 2022, 1,9 milhão estavam no Nordeste e Sudeste.

Em queda

Em contraponto à expansão do trabalho na residência, o exercício do trabalho em estabelecimento do próprio empreendimento está em queda desde 2015 e sofreu nova redução em 2022, embora permaneça como a categoria com maior representatividade.

A parcela das pessoas que trabalhavam em estabelecimento do próprio empreendimento atingiu 57,9% em 2022, ante 58,7% em 2019 e 62,7% em 2012. Também foi reduzida a participação daqueles que trabalham em fazenda, sítio e granja, por exemplo: passou de 13,1% em 2012, 10,2% em 2019 e 10% em 2022.

“Embora aquele que exerce no próprio estabelecimento seja a principal categoria, a gente percebe que vem sofrendo uma queda no período bem recente”, afirma Beringuy. As informações são do jornal Valor Econômico.

