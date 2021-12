Tecnologia Perfil no Twitter satiriza padrões de beleza e vira febre na internet

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Perfil recria fotos a partir do uso de filtros de beleza de aplicativo de edição. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um perfil do Twitter denominado “Yassify Bot” está fazendo sucesso ao publicar imagens editadas com vários filtros de beleza do FaceApp, aplicativo de inteligência artificial para edição de fotos.

Os personagens escolhidos para a transformação visual vão de famosos como Mark Zuckerberg, Joe Biden, Kamala Harris e figuras históricas como o monge Martinho Lutero até personagens fictícios. O caráter artificial e exagerado das edições chamou a atenção e transformou os posts em memes, fazendo do perfil uma febre na Internet.

A prática de exagerar propositalmente no uso de filtros para criar rostos irreais tem nome: “yassificação”. O termo, do qual deriva o título do perfil “Yassify Bot”, circula na comunidade LGBTQIA+ com frequência desde o ano passado. Engraçadas e um tanto quanto assustadoras ao mesmo tempo, as fotos “yassificadas” são uma crítica ao padrão de beleza completamente irrealista das redes sociais.

O uso do FaceApp para edição e compartilhamento de imagens pouco realistas não é novidade. Em 2017, o aplicativo foi bastante procurado pelos usuários que desejavam visualizar seus rostos com filtros de aparências mais novas e mais velhas. No ano de 2020, uma nova moda surgiu: o desafio para “mudar de gênero”, no qual as pessoas realizavam edições em selfies pessoais. A conta “Yassify Bot” surgiu em outubro de 2020, e é administrada por Denver Adams, um estudante de arte não binária. Em entrevista ao site Teen Vogue, ele explica que acompanha as edições há alguns anos e, após ver um meme “yassificado” da atriz Toni Colette ganhar grande repercussão, entendeu que as pessoas ainda gostavam desse tipo de conteúdo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia