Foram analisadas imagens de satélite para auxiliar na identificação da origem dos incêndios. Na Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço, a causa do incêndio foi dada como queima intencional de vegetação desmatada para criação de área de pasto para gado.

Já na Fazenda Espírito Santo, uma máquina agrícola que fazia a limpeza de área com enleiramento (parte do processo da junção do material que formará o feno) pegou fogo e deu início ao incêndio na região.

Na Rodovia Transpantaneira, a perícia constatou que a causa foi um acidente automobilístico. Um veículo perdeu o controle na cabeceira de uma das pontes da rodovia, caiu no barranco e pegou fogo logo depois. No local, foram encontrados vestígios indicadores de queima e restos do veículo.