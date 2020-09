Dicas de O Sul Clube da Gurizadinha leva a cultura gaúcha para as crianças

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação)

A advogada de Agudo, na Região Central do Rio Grande do Sul, Iolanda Vitória R. Wilhelm buscou inspiração no filho de 2 anos e criou, em 2018, um clube de assinatura de livros infantis, o Clube da Gurizadinha.

Com o slogan “Livros e Gauchices por Assinatura”, o Clube da Gurizadinha entrega mensalmente um kit com livro, um guia que auxilia na leitura das obras, um encarte sobre a cultura gaúcha e um brinde surpresa. Iolanda destaca que a linguagem do material de apoio é bem característica do Sul com um palavreado “louco de especial”.

Os livros são selecionados entre títulos regionais, nacionais ou internacionais que se encaixam em quatro faixas etárias para crianças entre 0 e 10 anos. Uma pedagoga elabora um guia de apoio à leitura sobre os livros, onde são trabalhados aspectos importantes para estreitar ao máximo a relação entre o pequeno leitor e o livro.

Os brindes tem o intuito de aguçar a criatividade da piazada com atividades diversificadas que vão desde paper toy até jogos antigos, tais como: Pião, Cinco Marias e Tabuleiro. Neste mês, inclusive, as crianças estão recebendo um lenço de gaúcho para comemorarem em casa o 20 de Setembro.

O encarte com curiosidades do Rio Grande do Sul é o principal elemento do kit que traz consigo a temática gaúcha. Nele, são contextualizadas as tradições gaúchas ou características ambientais, geográficas e culturais de uma forma divertida e com entretenimento.

A idealizadora conta que o Clube da Gurizadinha interage com seu público por meio de quatro personagens: a Catarina, o Germano, o Cícero e o cusco Guri. Ela revela que criou os personagens com a ajuda de uma agência e que foram dadas a cada um deles características bem marcantes de modo que tivessem algo em comum com as crianças.

Além da assinatura, o Clube da Gurizadinha dispõe de livros com guia pedagógico avulsos, kits chimarrão infantis e demais produtos voltados ao público infantil em sua loja virtual. Neste ano, o Clube da Gurizadinha lançou uma assinatura para as escolas com o intuito de oportunizar aos professores ofertarem uma aula interativa com a temática gaúcha todos os meses do ano, ao invés de abordarem o tema apenas no mês Farroupilha.

As assinaturas podem ser feitas pelo site www.clubedagurizadinha.com.br a partir de R$ 35,90.

