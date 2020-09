Dicas de O Sul Redes Drauzio Varella trazem Jairo Bouer para conteúdos especiais durante o Setembro Amarelo

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jairo Bouer Foto: Divulgação Jairo Bouer (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mês de prevenção ao suicídio, as Redes Drauzio Varella vão contar com o psiquiatra Jairo Bouer para promover a reflexão e conscientização sobre cuidados com a saúde mental. O Entrementes, podcast de saúde mental do canal, vai ganhar conteúdos audiovisuais para explorar questões vitais da mente humana.

O mês terá vídeos no YouTube e Instagram do portal, incluindo uma Live com Jairo e Drauzio sobre o panorama do suicídio no Brasil, que apresenta alta taxa de ocorrência entre jovens. O podcast que deu origem ao projeto terá um episódio especial sobre como buscar um terapeuta, apoio essencial no tratamento de condições que podem aumentar o risco de suicídio.

Jairo segue a linha de comunicação de Drauzio, com linguagem fácil e leve, necessária para acolher e abordar os temas delicados que fazem parte desse universo. No total, serão 12 vlogs, 6 no IGTV e 6 no YouTube do Portal, distribuídos ao longo do mês. Além do suicídio, serão tratados temas como depressão, bipolaridade, e personalidade borderline, bem como medidas preventivas, diagnóstico e tratamento.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, no País são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. Um alto índice que possui maior incidência entre os jovens. Ainda segundo a entidade, 96,8% dos casos de suicídios estão ligados a transtornos mentais, o que torna clara a necessidade de falar sobre o assunto.

Serviço:

Onde: Live YouTube Drauzio Varella

Quando: Quarta-feira (09)

Horário: 18h

Produção: UZMK Conteúdo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul