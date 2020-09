Dicas de O Sul Programação cultural marca o aniversário de 74 anos do Sesc/RS

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A comemoração será marcada por uma agenda planejada pelo Arte Sesc Foto: Divulgação/Sesc A comemoração será marcada por uma agenda planejada pelo Arte Sesc. (Foto: Divulgação/Sesc) Foto: Divulgação/Sesc

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A história do Sesc (Serviço Social do Comércio) no Rio Grande do Sul contada sob a ótica da cultura. Essa é a proposta da programação especial de aniversário da instituição, que celebrará 74 anos no dia .

A comemoração será marcada por uma agenda planejada pelo Arte Sesc – Em Casa com Você, contemplando artistas que estiveram presentes na trajetória do Sesc/RS, representando as mais diversas manifestações artísticas. As ações serão gratuitas e on-line e ocorrerão de -feira (10) até (13), no Facebook e YouTube Sesc/RS (www.facebook.com/sescrs e www.youtube.com/sescrs).

Diariamente, às 11h, no canal do YouTube Sesc/RS, uma seleção de vídeos á sua estreia. Na -feira (10), a programação começa com os Contos para Crianças – Guarani Mbya e obras de Xadalu Tupã Jekupé. Na -feira (11), Fernando Ochoa fala sobre Iluminação Cênica para Crianças. No (12), o cartunista Santiago falará sobre a Arte e a Técnica do Desenho de Humor.

No (13), Arthur de Faria discorrerá sobre A Porto Alegre da Era do Rádio, em que apresentará uma abordagem sobre o período de ouro do rádio gaúcho, até a década de 1950, contextualizando historicamente os ícones e músicos importantes que construíram e fizeram parte desse movimento.

A agenda de lives iniciará com um bate-papo sobre literatura com Natália Polesso, vencedora do Prêmio Jabuti com o livro “Amora”, que traz a temática homoafetiva. A doutora em Teoria da Literatura, escritora e tradutora falará na -feira, às 20h, no YouTube Sesc/RS e fará a leitura de um texto inédito. O vídeo será exclusivo para quem estiver on-line neste dia e horário e só poderá ser acessado depois por quem já tiver o link da transmissão.

No campo da música, na -feira (11), às 20h, a artista Loma Pereira se apresenta ao vivo, com participação do violonista Mário Tresoldi, no Facebook e Youtube Sesc/RS.

A programação completa pode ser acessada no site https://www.sesc-rs.com.br/cultura/artesescemcasa/.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul