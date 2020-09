Esporte Olimpíada de Tóquio ocorrerá “com ou sem coronavírus”, diz o Comitê Olímpico Internacional

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os Jogos Olímpicos seriam realizados neste ano, mas foram adiados por causa da Covid-19 Foto: Reprodução Os Jogos Olímpicos seriam realizados neste ano, mas foram adiados por causa da Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Olimpíada de Tóquio, no Japão, adiada para 2021 por causa da pandemia de Covid-19, ocorrerá no ano que vem independentemente da doença, anunciou o vice-presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), John Coates.

Durante entrevista, ele afirmou que os Jogos Olímpicos acontecerão “com ou sem coronavírus” em 23 de julho. Inicialmente, a Olimpíada deveria ter começado em 24 de julho de 2020, mas os organizadores tomaram a decisão histórica, em março, de adiá-la para 2021, com a disseminação do coronavírus pelo mundo.

As autoridades japonesas também indicaram que não querem que os Jogos sejam adiados novamente. As fronteiras do Japão continuam fechadas para estrangeiros em razão da Covid-19. Muitos especialistas duvidam que a pandemia estará sob controle no próximo verão no Hemisfério Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte