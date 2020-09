Polícia Polícia recupera carreta carregada com carga de agrotóxicos avaliada em R$ 1,6 milhão no Norte do RS

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Veículo roubado foi encontrado na BR-285, em Passo Fundo Foto: PRF/Divulgação Veículo roubado foi encontrado na BR-285, em Passo Fundo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma carreta roubada carregada com agrotóxicos, na noite de domingo (06), na BR-285, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (07), durante patrulhamento na rodovia, os agentes avistaram a carreta parada às margens da estrada. Quando a viatura se aproximou, o motorista saiu correndo e se escondeu em uma mata, deixando o caminhão aberto e com o motor ligado. O homem não foi localizado.

Os policiais verificaram que os lacres da carga estavam rompidos e que dentro da cabine havia um equipamento bloqueador de sinal GPS, conhecido como jammer. No compartimento de carga, havia centenas de caixas de agrotóxicos, avaliados em R$ 1,6 milhão.

O proprietário do caminhão entrou em contato com a PRF e relatou aos policiais que o seu motorista foi vítima de assalto perto de Passo Fundo e que ele foi colocado dentro de um automóvel e levado até Capela de Santana, onde foi deixado às margens da rodovia.

