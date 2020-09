Rio Grande do Sul Sulgás simplifica a contratação de gás natural para pequenos comércios

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Clientes comerciais de pequeno porte com consumo de até 1.000 m³/mês poderão usufruir de processo simplificado Foto: Divulgação Clientes comerciais de pequeno porte com consumo de até 1.000 m³/mês poderão usufruir de processo simplificado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Sulgás revisou a forma de contratação de gás natural para estabelecimentos comerciais de pequeno porte, tornando o processo mais ágil e digital. Clientes desse segmento no RS com consumo de gás natural até 1.000 m³/mês, localizados ao longo da rede canalizada de gás natural, poderão usufruir de um processo simplificado.

Basta que o interessado envie a ficha de solicitação de adesão com a documentação, indicada no passo a passo existente no site da Sulgás, para o e-mail gasnatural@sulgas.rs.gov.br. A equipe da Sulgás irá analisar a solicitação e dará retorno em até sete dias úteis sobre a viabilidade de atendimento.

“O objetivo é atender a necessidade de agilidade na contratação demandada pelo mercado. Com o novo formato, pretendemos reduzir em 50% o tempo entre a solicitação e o início de fornecimento do gás natural”, explicou o diretor-presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón.

Segundo ele, outro benefício aos clientes é a redução do tempo de vigência. “Nos contratos anteriores, o prazo era de cinco anos. Agora, reduzimos para um ano”, informou Colón. Mais informações podem ser obtidas aqui.

