Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Colisão entre uma automóvel e uma caminhonete, ocorrida no domingo, deixou ainda quatro feridos Foto: PRF/Divulgação Colisão entre uma automóvel e uma caminhonete, ocorrida no domingo, deixou ainda quatro feridos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou a segunda morte decorrente do acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (06) em Fontoura Xavier, no Norte do Estado. Trata-se do motorista do Volkswagen Voyage, com placas de Espumoso, envolvido em uma colisão frontal com uma Chevrolet S10, com placas de Soledade.

A ocorrência foi registrada no km 261 da BR 386, distante cerca de um quilômetro do pedágio. Internado em um hospital da região, o condutor, de 28 anos, não resistiu e faleceu durante a noite de domingo.

A namorada dele, de 28 anos, morreu no local do acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, outras quatro pessoas permanecem hospitalizadas, sendo que uma em estado grave. A mãe e o irmão da jovem estão entre os feridos. Além da PRF, o acidente de trânsito mobilizou ainda o 7º Batalhão de Bombeiros Militar e o Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil abriu inquérito.

