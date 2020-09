Polícia Polícia encerra aglomeração em festa privada entre casais em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Evento, com cerca de 30 pessoas, foi denunciado por vizinhos na madrugada de sábado Foto: GCM/Divulgação Evento, com cerca de 30 pessoas, foi denunciado por vizinhos na madrugada de sábado. (Foto: GCM/Divulgação) Foto: GCM/Divulgação

Os fiscais da força-tarefa de Fiscalização da Prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, com auxílio da Guarda Civil Municipal e da Brigada Militar, encerraram uma aglomeração em uma festa privada entre casais. O evento ocorreu, na madrugada de sábado (05), no bairro Cohab Feitoria, em São Leopoldo. Cerca de 30 pessoas participavam da festa.

Os fiscais foram chamados por denúncias de vizinhos da casa onde acontecia a festa, que pela aglomeração contraria o decreto municipal de prevenção ao novo coronavírus. A denúncia também incluía desrespeito ao sossego público, ocasionado pelo som alto.

