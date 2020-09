Polícia Polícia encontra dinamite em carro em Porto Alegre e suspeita que material seria usado em ataque a banco

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Outros materiais, como coletes à prova de balas e pregos retorcidos, foram localizados no veículo Foto: Brigada Militar/Divulgação Outros materiais, como coletes à prova de balas e pregos retorcidos, foram localizados no veículo. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Uma ação da BM (Brigada Militar) interceptou um carro e localizou duas bananas de dinamite dentro do veículo, na Avenida Ceres, no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre, na noite deste domingo (06). A ação ocorreu após denúncia repassada pelo setor de inteligência da corporação ao 19º Batalhão de Polícia Militar.

Um homem, que dirigia o carro, foi preso – ele era foragido da Justiça, segundo a BM. Além das dinamites, que estavam no porta-malas, também foram encontrados dentro do veículo coletes à prova de balas e pregos retorcidos – popularmente chamados de miguelitos, usados para furar os pneus de viaturas policiais em uma perseguição.

A suspeita da inteligência da BM é de que o material seria usado em um ataque a banco em Porto Alegre. Um outro carro que era acompanhado na ação conseguiu fugir das viaturas.

Por causa da localização da dinamite, o entorno foi isolado, e o Bope (Batalhão de Operações Especiais), acionado para retirar o material em segurança. Por volta das 23h30min, os agentes terminaram as manobras de retirada dos explosivos. As bananas de dinamite foram levadas até uma pedreira no bairro Glória, onde serão destruídas.

