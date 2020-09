Polícia Setenta quilos de cocaína são encontrados enterrados em praia no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

A operação da Polícia Civil foi batizada de Areia Branca Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil encontrou, na madrugada desta segunda-feira (07), 70 quilos de cocaína enterrados na areia da praia do Mar Grosso, em São José do Norte, no Litoral Sul do RS.

A droga, que estava bem embalada e guardada dentro de bolsas, foi avaliada em mais de R$ 2 milhões. A operação foi batizada de Areia Branca.

Segundo a polícia, a cocaína pertence a uma quadrilha da Região Metropolitana de Porto Alegre que atua no tráfico de drogas e armas no Litoral Sul. Ninguém foi preso.

