Rio Grande do Sul Aulas da educação infantil podem ser retomadas a partir desta terça nos municípios gaúchos com bandeiras amarela ou laranja

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

As atividades presenciais nas escolas gaúchas foram suspensas em março Foto: Agência Brasil As atividades presenciais nas escolas gaúchas foram suspensas em março. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As aulas presenciais para alunos da educação infantil podem ser retomadas a partir desta terça-feira (08) nas escolas públicas e privadas dos municípios gaúchos com bandeiras amarela ou laranja no modelo de Distanciamento Social.

As atividades nas salas de aula foram interrompidas em março por causa da pandemia de coronavírus. No sábado (05), o governo publicou o decreto que estabelece o cronograma de retorno gradual das aulas.

O decreto estabelece, entre outros pontos, o limite de 50% da capacidade de alunos por sala de aula, a possibilidade de adoção de um modelo híbrido de ensino e determina que as instituições forneçam EPIs (equipamentos de proteção individual) para alunos e funcionários.

De acordo com o governo, o cronograma é uma autorização para a retomada das atividades presenciais, mas a decisão final cabe às prefeituras. A Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) e grupos de pais e professores se manifestaram contra o retorno neste momento, alegando risco de propagação do novo coronavírus.

As aulas na rede estadual serão retomadas apenas em 13 de outubro. Confira o calendário proposto pelo governo:

Educação infantil: 8 de setembro

Ensino Superior e Médio: 21 de setembro (no entanto, a rede estadual retorna apenas em 13 de outubro)

Ensino Fundamental – anos finais: 28 de outubro

Ensino Fundamental – anos iniciais: 12 de novembro

