Messi se reapresenta ao Barcelona após tentativa frustrada de saída

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

O atacante Lionel Messi se reapresentou nesta segunda-feira (07) ao Barcelona. A reapresentação aconteceu após o craque argentino informar à equipe catalã, há duas semanas, que desejava acertar com outro time.

O Barcelona disse ao atacante que só o liberaria com o pagamento de uma multa rescisória de 700 milhões de euros. Na sexta (04), Messi finalmente se pronunciou publicamente sobre o caso e declarou que permaneceria no time espanhol até o final do seu contrato, em junho de 2021, para evitar uma batalha jurídica.

A expectativa agora é se o argentino estará em campo no primeiro amistoso de preparação do Barcelona para a próxima temporada, contra o Gimnàstic de Tarragona (time da terceira divisão do Campeonato Espanhol), no sábado (12).

