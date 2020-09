Política Lula chama o procurador Deltan Dallagnol de “fujão” após saída da Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Condenado na Lava-Jato, Lula passou 580 dias preso em Curitiba Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Condenado na Lava-Jato, Lula passou 580 dias preso em Curitiba. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o procurador Deltan Dallagnol se escondeu atrás de um problema pessoal como justificativa para deixar a Operação Lava-Jato.

Na terça-feira (1º), o ex-coordenador da força-tarefa em Curitiba (PR) anunciou a sua saída da operação alegando que precisava de mais tempo com a família devido a problemas de saúde da sua filha.

Para Lula, Dallagnol fugiu do posto após denúncias de supostas irregularidades na Lava-Jato. “Dallagnol, se esconder atrás da doença de uma menina, da filha dele, para poder justificar a saída. Se ela estiver doente, que Deus ajude, porque eu tenho pela filha dele o respeito que ele não teve pelo meu neto, quando morreu com 6 anos de idade. Quero que ele saiba disso, mas ele não merece da minha parte o respeito que ele não tem. Não tem caráter, não tem dignidade, é um fujão”, declarou o petista em entrevista na sexta-feira (04).

Lula também disse não se preocupar com as recentes pesquisas que mostram uma queda na rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Para o petista, os números são uma fotografia do momento atual e muita coisa pode mudar. Segundo ele, o auxílio emergencial tem contribuído para a atual popularidade do governo.

“O Bolsonaro está aprendendo a fazer política, que era o que ele dizia que não queria ser. Ele não queria ser, mas quando o calo apertou, o que teve que fazer? Procurar o Centrão e tentar construir uma base de sustentação para aprovar uma política de desmonte que ele está fazendo”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política