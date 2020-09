Agosto costuma ser o mês mais seco do ano na região e também é o período em que ocorrem os maiores índices de queimadas. A região passa pelo chamado verão amazônico. Segundo especialistas, o período é marcado pelo aumento das temperaturas no Estado, que podem chegar até 36ºC.

No primeiro semestre deste ano, o Amazonas já havia registrado um aumento de 51,7% na quantidade de focos de queimada na comparação com o mesmo período de 2019. O quantitativo de queimadas no primeiro semestre deste ano bateu o recorde dos últimos quatro anos no Estado.

De acordo com os dados do Inpe, foram registrados 8.030 focos de queimadas em agosto. Até então, o maior registro de focos de queimadas havia sido em agosto de 2019 – 6.668.