O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (05), durante a entrega das obras de reforma da pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que alguns prefeitos e governadores são “ditadores nanicos”.

“Alguns governadores querendo proibir pousos, alguns governadores fecharam rodovias federais, como o Pará, por exemplo, e tiraram o poder de resolver as questões como eu achava que devia resolver. Fica uma grande experiência, como alguns me acusam de ditador, dos projetos de ditadores nanicos que apareceram pelo Brasil afora, não só em áreas estaduais, como alguns municipais também”, afirmou Bolsonaro.

“Aquele pessoal que dizia no passado que a economia recupera depois, está na hora desses caras botarem a cabeça para fora e dizer como é que se recupera rapidamente a economia. Eu sempre falei que era vida e economia. Fui muito criticado, mas eu não posso pensar de forma imediata, tem que pensar lá na frente. Esperamos que volte à normalidade o País, não digo mais rápido porque não vai ter como ser rápido, mas não vamos demorar também”, declarou o presidente, que foi recebido por apoiadores no aeroporto.

“Fica esse ensinamento na pandemia. Pessoal, não tem que ter medo da realidade, o vírus, eu falei lá atrás, que ia pegar uma grande quantidade de gente, para tomar cuidado com os mais idosos, mais quem tem comorbidades, mas tem que enfrentar”, prosseguiu.

Pista

A obra de recuperação do asfalto da pista principal do aeroporto de Congonhas começou no dia 5 de agosto. Segundo o governo, o novo pavimento torna as operações de pousos e decolagens mais seguras. Os trabalhos foram concluídos na quinta-feira (03) e custaram R$ 11,5 milhões.