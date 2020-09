Economia Cai a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

A participação média das mulheres no mercado de trabalho do País ficou em 46,3% entre abril e junho . (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A pesquisa “Mercado de Trabalho e Pandemia da Covid-19: Ampliação de Desigualdades Já Existentes?”, realizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), aponta que a taxa de participação de mulheres com filhos de até 10 anos no mercado de trabalho brasileiro caiu de 58,3% no segundo trimestre de 2019 para 50,6% no mesmo período deste ano.

Essa queda está relacionada ao fechamento das creches para evitar a propagação do novo coronavírus. Já a participação média das mulheres em geral no mercado de trabalho do País ficou em 46,3% entre abril e junho de 2020. Essa taxa representa o percentual de mulheres que estão trabalhando ou procurando emprego, dividido pela participação total de profissionais no mercado com 14 anos ou mais.

“Foi um salto para trás na história do mercado de trabalho. O último resultado abaixo de 50% foi registrado em 1990”, destacou Marcos Hecksher, pesquisador do instituto.

O especialista afirma que a capacidade produtiva do País também deve cair. “É uma situação inédita. Muitas dessas mulheres terão dificuldade para voltar ao mercado de trabalho porque o cenário será de geração de postos mais lenta do que busca por vagas”, analisou.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa de desemprego registrada no segundo trimestre deste ano no Brasil foi de 12% para os homens e de 14,9% para as mulheres.

