Brasil Sobre a defesa do Meio Ambiente, sem extremismos, ou sem ser xiita..

Por Flavio Pereira | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Deputado federal Carlos Gomes (Republicanos) e o filósofo Roque Bakof. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A notícia veiculada na coluna deste sábado (05), onde destacamos a posição do partido Verde, que questiona a ação do exército na defesa da Amazônia, mereceu posicionamento do filósofo Roque Bakof, que já foi simpatizante do partido Verde.

Bakof, que é membro da executiva estadual do Republicanos no RS, afirma que “a melhor defesa do meio ambiente é pela lógica da sustentabilidade”, e diz que “este espaço está sendo ocupado pelo Republicanos (antigo PRB) que está reorganizando os seus movimentos setoriais, onde o tema é articulado na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, instância partidária que reúne os defensores da causa, sendo que o presidente estadual do Republicanos no RS, deputado federal Carlos Gomes, é o vice-presidente da comissão do meio ambiente na câmara federal, onde também é presidente da frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil