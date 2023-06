Colunistas Périplo de Zanin por aprovação ao Supremo

Por Leandro Mazzini | 8 de junho de 2023

Depois que foi indicado pelo presidente Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin passou os últimos dias em Brasília sendo apresentado a dirigentes da OAB Nacional, ministros de tribunais superiores, desembargadores e senadores que vão aprovar seu nome ou não. Os contatos são para uma conversa amena – sem pedido de apoio –, só para que Zanin. Aos 47 anos, ele não tem trânsito em Brasília. Já o PT escalou o ex-deputado paulista Vicente Cândido para tentar quebrar a resistência no Senado. O petista vai usar sua experiência de dois mandatos para convencer senadores bolsonaristas como Eduardo Girão (NOVO-CE) e Rogério Marinho (PL-RN) a aprovarem Zanin.

Apelo

Após ajuizar ação para assegurar direito da União a voto proporcional à sua participação societária da Eletrobras, a Advocacia-Geral da União apresentou novo pedido ao STF para que a empresa dê apoio operacional aos programas Luz para Todos, Mais Luz para a Amazônia, entre outros. “A desestatização não pode significar um alheamento da gestão da empresa às políticas públicas”, sustenta a AGU.

Autofagia

Não bastasse ter seu ex-cacique Roberto Jefferson preso, ser exposto ao vexame com o padre Kelmon na disputa presidencial e ter eleito apenas um deputado federal, o PTB sofreu nova dura derrota. O TSE determinou a restituição de R$ 4,3 milhões aos cofres públicos pelo uso irregular de recursos do Fundo Partidário. O partido também terá que devolver R$ 27 mil em razão do recebimento de recursos de fonte proibida.

Efetivo

Uma boa notícia para a Polícia Federal. O Governo Federal vai convocar 201 candidatos excedentes não chamados no concurso realizado em 2020. O Decreto saiu no Diário Oficial da União de terça-feira. Uma fonte da Coluna aponta que o futuro efetivo vai reforçar combate a crimes de desmatamento e garimpo ilegal, e compor postos de fronteira, entre outras atividades em superintendências.

Casa humanizada

O relator da versão final do Programa Minha Casa Minha Vida aprovada nesta quarta-feira, deputado Marangoni (União-SP), criou prioridade de financiamento para mães solteiras, mulheres violentadas, com filhos autistas e doméstica. Também criou benefício fiscal para empreiteiras que construam as casas populares com placas solares para a geração de energia elétrica.

El Niño

Depois de três anos de La Niña e prejuízos históricos em safras, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vem aí o El Niño. Os meteorologistas devem esperar mais alguns dias, mas os modelos climáticos já indicam a ocorrência do fenômeno. A dúvida é como o El Niño vai influenciar o clima e já preocupa os produtores de café, um dos principais produtos de exportação brasileiro.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

