Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 9 de fevereiro de 2021

Líder do Campeonato Brasileiro, o Inter está perto de mais uma decisão para manter a colocação no topo da tabela. O elenco do técnico Abel Braga realizou nesta manhã o penúltimo treino antes de encarar o Sport na quarta-feira (10), às 19h, no Estádio Beira-Rio.

Para a partida, o colorado não contará com as presenças de Moisés e Lindoso, ambos suspensos. Entretanto, o time recebe o acréscimo da volta do capitão Rodrigo Dourado, que não pôde atuar, contra o Athletico-PR, por conta do terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Bragantino.

Portanto, o provável time deve ter:

Marcelo Lomba; Uendel, Victor Cuesta, Lucas Ribeiro e Rodinei; Rodrigo Dourado, Edenílson, Bruno Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

Com 66 pontos e 12 rodadas de invencibilidade, a equipe colorada conta com a vitória em cima do time pernambucano, para retornar aos quatro pontos de diferença do vice-líder, Flamengo. Ainda, Abel Braga conduzirá o último treino amanhã antes da decisão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

