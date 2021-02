Inter Retorno gradual: Guerrero participa de aquecimento no treino colorado e Saravia corre pelo gramado

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Peruano já consegue realizar trabalhos de aquecimento junto com o grupo Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 8 de fevereiro de 2021

O elenco colorado retomou os treinamentos no CT Parque Gigante na manhã de domingo (7), após receber o sábado (6) de folga. Os trabalhos visam o confronto contra o Sport, na próxima quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Brasileirão. A novidade do treino dominical ficou por conta de dois nomes: Renzo Saravia e Paolo Guerrero.

Os dois estrangeiros romperam os ligamentos do joelho no ano passado e estão em fases diferentes de recuperação. Guerrero já participou do aquecimento com os companheiros, enquanto Saravia correu pelo gramado.

O peruano já calçou as chuteiras, mas segue aos cuidados da fisioterapia e preparação física, em um trabalho de aprimoramento da parte física aos cuidados do coordenador de performance Elio Carravetta. O lateral argentino, por outro lado está em um estágio mais atrasado e ainda utiliza tênis para as atividades no gramado.

Os dois seguem de fora da temporada 2020 e só devem retornar no mês de março/abril para a temporada 2021. Além dos dois, com a mesma lesão, seguem fora o meia Boschilia e zagueiro Rodrigo Moledo, que realizaram cirurgia recentemente e ainda estão em fase inicial de recuperação.

O elenco colorado retoma os trabalhos no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira (8). Na quarta (10), encara o Sport, às 19h, no Estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter