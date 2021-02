Inter Inter encerra negociações com o Al-Hilal e confirma permanência de Thiago Galhardo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Jogador já estava com as passagens compradas para a Arábia Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter confirmou o encerramento das negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo, e já adiantou que o atleta seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020.

O atacante colorado já havia até se despedido dos colegas e já tinha passagens compradas para a Arábia Saudita, mas uma reviravolta na negociação com o Al-Hilal travou o acordo entre os clubes. O Inter divulgou em nota o encerramento das negociações com o clube da Arábia:

“O Sport Club Internacional informa ter encerrado as negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo. O jogador seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020.”

A proposta que se via pelo clube como “irrecusável” não foi concluída por conta do clube saudita querer pagar o valor acertado de forma parcelada, enquanto o Inter gostaria de receber à vista o valor. Soma-se a isso a questão da janela de transferências, que fechava no domingo (7), então teria pouco tempo para inscrever o atleta nas competições.

Conversando com a equipe da Rádio Grenal no último domingo (07), o vice de futebol do clube, João Patrício Hermann, falou sobre a situação do atleta dentro do clube nesse final de temporada: “O Inter é um clube que tem contratos longos e muito bem remunerados. Esse tipo de situação ocorre muito mais seguido do que vocês ficam sabendo. Isso é até uma motivação para o atleta seguir trabalhando.”

Thiago Galhardo, que ficará no Inter pelo menos até o final desta temporada, já está à disposição do técnico Abel Braga para o restante do Campeonato Brasileiro. Podendo ficar no banco no confronto diante do Sport na próxima quarta-feira (10), no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

