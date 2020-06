Mundo Peru prepara fim de quarentena nacional e adoção de medida regional

O Peru concluirá na terça-feira (30) uma quarentena nacional de mais de 100 dias, mas vai manter fechadas as fronteiras e um confinamento obrigatório nas sete regiões mais afetadas pela pandemia, segundo um decreto publicado nesta sexta-feira (26).

“Dispõe-se o isolamento social obrigatório [quarentena] nos departamentos [estados] de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios e Áncash”, diz o decreto assinado pelo presidente Martín Vizcarra e todos os seus ministros, prorrogando até 31 de julho o “Estado de Emergência Nacional” pelo novo coronavírus, que vence na terça-feira, 30 de junho.

Nestes sete departamentos, de um total de 25, moram pouco mais de seis milhões dos 33 milhões de peruanos e neles será “permitido o deslocamento das pessoas unicamente para a prestação e acesso a serviços e bens essenciais”, como mercados, farmácias e bancos, segundo decreto publicado na edição online do jornal oficial El Peruano.

O governo manteve “o fechamento total de fronteiras” e também prorrogou o toque de recolher noturno em vigor desde 16 de março, após decretar o Estado de Emergência dez dias depois de registrado o primeiro caso de coronavírus no país.

Fim da quarentena em Lima

Com o decreto será suspensa na terça a quarentena em Lima, cidade de 10 milhões de habitantes, onde o coronavírus está diminuindo, segundo o governo, apesar de acumular 70% dos casos do país.

“Em Lima, de acordo com todas as avaliações feiras, [o coronavírus] está diminuindo em todos os distritos”, disse o ministro da Defesa, Walter Martos, ao canal N de televisão.

Apesar da “quarentena focada” em regiões, o confinamento obrigatório continuará em todo o país para menores de 14 anos e maiores de 65. Também para quem tiver doenças que possam se complicar com o contágio da Covid-19.

As crianças poderão sair para passear acompanhadas de um adulto. Mas as aulas permanecerão suspensas em todas as séries, provavelmente até o fim do ano. Nos sete departamentos em quarentena, o toque de recolher noturno vai durar duas horas a mais do que no restante do país. Além disso, aos domingos, o isolamento social obrigatório vigorará por todo o dia.

Em Lima e nas outras regiões sem quarentena, o toque de recolher dominical será suspenso. No entanto, o ministro do Interior, Gastón Rodríguez, advertiu que o risco de contágio não terminou. “Essa é a razão pela qual se estende o Estado de Emergência, buscamos salvaguardar a saúde pública”, declarou.

