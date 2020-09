Mundo Peru retomará voos internacionais em 1º de outubro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estados Unidos, México, Espanha e Chile fazem parte desse primeiro grupo de países dos quais serão autorizados voos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Estados Unidos, México, Espanha e Chile fazem parte desse primeiro grupo de países dos quais serão autorizados voos. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Peru anunciou nesta quarta-feira (02) o retorno de voos internacionais e a reabertura de suas fronteiras a um grupo de países a partir de 1º de outubro, após quase sete meses de fechamento devido a pandemia de Covid-19.

“O primeiro de outubro está definido para que seja a data. Vamos começar com um número limitado de voos”, disse o ministro de Transportes e Comunicações, Carlos Estremadoyro, ao anunciar a medida para à imprensa.

Estados Unidos, México, Espanha e Chile fazem parte desse primeiro grupo de países dos quais serão autorizados voos, de acordo com o ministro. “Esse tipo de países são os primeiros destinos e obviamente quando começarmos faremos com um número limitado de voos” disse Estremadoyro. O Brasil poderá entrar no grupo, embora essa decisão esteja sob avaliação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo