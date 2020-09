Bem-Estar Sexo na pandemia: autoridade médica do Canadá sugere o uso de máscara para se proteger do coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

A chefe do Departamento de Saúde Pública do Canadá pediu para evitar o beijos para se minimizar o risco de infecção e de se espalhar o vírus Foto: Reprodução Sexo na pandemia: autoridade médica do Canadá sugere o uso de máscara para se proteger do coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Evite beijar e considere usar máscara ao fazer sexo para se proteger do coronavírus, disse chefe do Departamento de Saúde Pública do Canadá nesta quarta-feira (02), acrescentando que atividades individuais continuam sendo a opção sexual de menor risco em uma pandemia.

Theresa Tam afirmou em um comunicado que há poucas chances de contrair Covid-19 através do sêmen ou fluido vaginal, mas a atividade sexual com novos parceiros aumenta o risco de contrair o vírus, especialmente se houver contato próximo, como beijar.

“Como outras atividades durante a Covid-19 que envolvem proximidade física, existem algumas coisas que você pode fazer para minimizar o risco de se infectar e espalhar o vírus”, afirmou.

Evite os beijos, a proximidade cara a cara, use uma máscara que cubra a boca e o nariz e monitore você e seu parceiro quanto aos sintomas antes de qualquer atividade sexual, disse Tam. “A atividade sexual de menor risco durante a Covid-19 envolve você sozinho”, acrescentou.

A saúde sexual é uma parte importante da saúde geral, disse Tam, e, tomando precauções, “os canadenses podem encontrar maneiras de desfrutar da intimidade física e, ao mesmo tempo, proteger o progresso que todos fizemos para conter a Covid-19”.

O Canadá relatou 129.425 casos de Covid-19 e 9.132 mortes até 1 de setembro. Novos casos diários estão muito abaixo dos volumes de pico, mas houve um aumento recente, impulsionado por mais infecções em certas províncias do oeste canadense.

